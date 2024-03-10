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    Кузнецов: Овечкин сыграл большую роль в моем успехе и всегда был рядом

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    Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов высказался о взаимоотношениях с бывшим партнером по команде и капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.

    Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов
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    Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов

    «У нас были потрясающие отношения. За всю жизнь было много хороших и плохих дней, но несмотря ни на что, он всегда был рядом со мной, всегда был от меня на расстоянии одного телефонного звонка.

    Он сыграл большую роль в моем успехе в карьере. Не хочу говорить о нем много хорошего публично, потому что он прочтет это интервью. Я хочу оставить это между нами», — приводит слова Кузнецова RMNB.

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    • Напомним, что 8-го марта руководство «Вашингтона» обменяло россиянина в «Каролину» перед закрытием трансферного окна. Кузнецов успел провести дебютную встречу за «ураганов» и не отметился результативными действиями.

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