Кузнецов: Овечкин сыграл большую роль в моем успехе и всегда был рядом

Нападающийвысказался о взаимоотношениях с бывшим партнером по команде и капитаном

«У нас были потрясающие отношения. За всю жизнь было много хороших и плохих дней, но несмотря ни на что, он всегда был рядом со мной, всегда был от меня на расстоянии одного телефонного звонка.

Он сыграл большую роль в моем успехе в карьере. Не хочу говорить о нем много хорошего публично, потому что он прочтет это интервью. Я хочу оставить это между нами», — приводит слова Кузнецова RMNB.

Напомним, что 8-го марта руководство «Вашингтона» обменяло россиянина в «Каролину» перед закрытием трансферного окна. Кузнецов успел провести дебютную встречу за «ураганов» и не отметился результативными действиями.