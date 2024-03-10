Кудашов: Свои моменты не забили, контратаку пропустили

Главный тренер московскоговысказался о поражении от минского(2:3).

«Ничего нового в сегодняшней игре не произошло. Всё, как и предыдущих играх. Сегодня минское "Динамо" выиграло. Свои моменты не забили, контратаку пропустили. Комментировать здесь особо нечего. Все игры как под копирку. Просто те игры получалось выиграть, сегодня не получилось.

При 1:0 на подсознании сидело желание удержать победный счёт? Нет. У нас вся серия идёт периодами — то мы берём инициативу, то они берут инициативу. Это была та же ситуация», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

Счет в серии стал 3:2 в пользу «Динамо» Москва. Шестой матч состоится 11 марта в Москве.