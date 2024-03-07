Ларионов: Надо находить возможности до конца бороться, до конца верить в успех

Главный тренервысказался относительно матча против(1:4).

«Надежда умирает последней, но, когда начинаешь с 0:3, нужны дополнительные силы. Мы забили гол, хороший гол. Забили второй, к сожалению — не засчитали. Но это игра. Надо находить возможности до конца бороться, до конца верить в успех. Мы ещё покажем хорошую игру и постараемся вернуть серию в Нижний.

Естественно, когда три гола влетают за короткое время, это шоковая ситуация, это непросто. Взяли тайм-аут, успокоили ребят, и после этого они играли в очень хороший хоккей. К сожалению, не смогли забить, но это часть процесса», — заявил Ларионов в эфире КХЛ ТВ.

Счет в серии стал 3:1 в пользу СКА. Пятая игра пройдет 9 марта в Санкт-Петербурге.