Губерниев: Кузнецов сам поставил крест на карьере, вот и все

Комментаторвысказался о ситуации с хоккеистом, который был выставлен на драфт отказов НХЛ.

«Дело в том, что нельзя мыслить категориями прошлого или следующего сезона. Есть только миг между прошлым и будущим. Конкретный сезон, в котором Кузнецов вообще ничего не показывает. А прошлые заслуги не учитываются.

Ови сходит к руководству "Кэпиталз" и скажет, что берет своего друга Евгения на поруки? При чем здесь это? А если бы Овечкин был другом Байдена? Он пошел бы в Белый дом говорить всем, что Джо должен победить Дональда Трампа на выборах? Это так работает, с вашей точки зрения?

Никуда Овечкин не пойдет. Разве что отправится в выходной в "Херши", чтобы посмотреть тренировку Кузнецова. Не более того.

Кузнецов просто был хорошим спортсменом, а сейчас стал плохим. С учетом всех приключений Кузнецов сам поставил крест на карьере, вот и всё. Если его никто не взял на драфте отказов, то он никому не нужен.

Есть шанс, что Женя придет в себя в АХЛ. Начнет режимить, нормально относиться к делу. Тогда его вернут обратно в НХЛ. Так и напишите: "Каждый Кузнецов — сам кузнец своего счастья".

Вернуться в КХЛ — значит, сделать шаг назад в карьере, не так ли? Если Кузнецов приедет, то в нашей лиге все будут рады. С другой стороны, этим он покажет всем в НХЛ, что он просто слабый. К сожалению… Еще раз подтвердит эту мысль», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

В текущем сезоне Кузнецов провел в регулярном чемпионате НХЛ 43 матча и набрал 17 (6+11) очков.