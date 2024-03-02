Силаев: Защищать вратаря и хорошо играть в обороне — моя первостепенная задача

Защитникрассказал о главных задачах защитника на площадке после победы над(5:2) в 1-м матче плей-офф КХЛ.

«Защищал Кульбакова? Я защитник, защищать вратаря и хорошо играть в обороне — моя первостепенная задача. Тем более это плей-офф, эмоции. Бывает, они перехлёстывают, но я выполняю свою работу, защищаю вратаря и стараюсь играть грамотно в обороне.

Стараюсь контролировать эмоции, но, если ситуация вынуждает, придётся драться. Я играю в маске, но готов за себя постоять в любой момент. Если кто будет лезть, я готов всегда постоять за себя.

Я спокойно всегда играю жёстко, в тело, физически готов к такой силовой игре. Игорь Николаевич говорил, что, если есть возможность играть в тело и всё будет по правилам, он только за. Тем более если у меня получается хорошо играть в тело, то почему бы и нет?» — сказал Силаев Чемпионату.

Второй поединок между СКА и «Торпедо» состоится 3-го марта (17:00 мск.) в Санкт-Петербурге.