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    Силаев: Защищать вратаря и хорошо играть в обороне — моя первостепенная задача

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо СКА
    Защитник «Торпедо» Антон Силаев рассказал о главных задачах защитника на площадке после победы над СКА (5:2) в 1-м матче плей-офф КХЛ.

    Антон Силаев
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    Антон Силаев

    «Защищал Кульбакова? Я защитник, защищать вратаря и хорошо играть в обороне — моя первостепенная задача. Тем более это плей-офф, эмоции. Бывает, они перехлёстывают, но я выполняю свою работу, защищаю вратаря и стараюсь играть грамотно в обороне.

    Стараюсь контролировать эмоции, но, если ситуация вынуждает, придётся драться. Я играю в маске, но готов за себя постоять в любой момент. Если кто будет лезть, я готов всегда постоять за себя.

    Я спокойно всегда играю жёстко, в тело, физически готов к такой силовой игре. Игорь Николаевич говорил, что, если есть возможность играть в тело и всё будет по правилам, он только за. Тем более если у меня получается хорошо играть в тело, то почему бы и нет?» — сказал Силаев Чемпионату.

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