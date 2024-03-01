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    Мартемьянов: У меня есть претензии к части нападающих, я есть претензии к части нападающих, много неоправданных потерь на выходе из зоны и входе в неё, получаем контратаки —

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Металлург Мг
    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался о матче против «Металлурга» (1:2).

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    «Хороший матч, удался, было серьёзное напряжение. Команда "Металлург" более настойчиво проявила себя в атаке, забила два хороших гола. У меня есть претензии к части нападающих, много неоправданных потерь на выходе из зоны и входе в неё, получаем контратаки — это неприемлемо в плей-офф. Благодарен команде, что шли до конца, забили гол, могли сравнять. Считаю, всё было нормально.

    Как команда после выхода в плей-офф жила? Была после выхода в плей-офф неделя, последний период в Челябинске провели достойно, оптимизм это вселило. Плей-офф — особые матчи, надо брать эмоции из ниоткуда, выкладываться на 200%, много работы приходится проводить, каждый микромомент важен. Неделька была как раз для того, чтобы поставить голову на место.

    Где Бродхёрст? У Бродхёрста повреждение. Пока не совсем готов, я считаю, что Коротких в четвёртом звене сыграл неплохо, пока вот такой состав. Ли тренируется, очень активно тренируется, возможно, выйдет в домашнем матче, но загадывать не буду. В лазарете ещё двое — Лапин с переломом, Грачёв восстанавливается, катается на льду, но будет в составе, когда врачи разрешат: парней надо беречь. Евгений стал одним из лидеров», — цитирует Мартемьянова «Чемпионат».

    Второй матч серии пройдет в Магнитогорске 3 марта.

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