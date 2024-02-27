Главный тренер «Колорадо»: Ничушкин — важная часть команды

Валерий Ничушкин Фото: globallookpress.com
«Он важная часть нашей команды. Статистика довольно очевидна, когда смотришь матчи, когда он был в составе и когда не был.
Это показывает, как много он значит для команды. Надеемся, он вернется в хорошем душевном состоянии», — приводит слова Беднара The Denver Post.
15 января СМИ писали, что Ничушкин пропустит неопределенное количество времени из-за личных проблем неизвестного характера. Россиянин вступил в программу помощи игрокам НХЛ.
В сезоне-2023/24 Ничушкин набрал 42 (22+20) очка в 40 встречах за «Колорадо».