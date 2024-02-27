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    Кожевников — о плей-офф КХЛ: Все пары хорошие, все пары достойные

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Салават Юлаев Трактор
    Легендарный хоккеист «Спартака» Александр Кожевников высказался о самой интересной паре предстоящего плей-офф КХЛ.

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    «Какая серия обещает стать самой интересной в первом раунде? Дело вкуса. Я буду смотреть "Спартак". Мне интересно, как он сыграет. А так, там все пары хорошие, все пары достойные. Будут везде сражения.

    "Салават" — явный фаворит в серии с "Трактором"? Я не скажу. Вот об этом и говорю: я не уверен. "Трактор" — команда помоложе, и состав более ровный. Дай бог, чтоб Уфа выдержала. Я и говорю, им надо надеяться только на первый раунд — "Трактор" пройти и там дальше смотреть», — цитирует Кожевникова «Чемпионат».

    Серии начнутся 29 февраля в Москве.

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