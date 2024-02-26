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    Козырев: В концовке получилось так, что не хватило концентрации

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Салават Юлаев
    Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Козырев подвёл итог матча против «Салавата Юлаева» (3:4).

    Андрей Козырев
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    Андрей Козырев

    «Интересный матч получился. Мы создали много моментов, собственно говоря, так же, как и соперник. В концовке получилось так, что не хватило концентрации. Дали отдохнуть нашим лидерам, на которых в последний месяц выпала большая нагрузка. Ребята, которые играли, тоже не разочаровали. Наш вратарь здорово сыграл, для него это был второй матч в КХЛ. Готовимся к плей-офф.

    Аймурзин с капитанской нашивкой в родном городе — это символический жест? Нет, мы дали Адаму Лишке отдохнуть, поэтому капитаном стал Аймурзин.

    Оценка его игры? Он шикарно играет. Вы видите, что Данил — наш лидер, игрок ведущего звена.

    Над чем ему нужно ещё работать? Над всем», — приводит слова Козырева пресс-служба КХЛ.

    «Северсталь» завершила сезон заняв пятое место в таблице Запада КХЛ.

    «Салават» набрал 90 очков в регулярном чемпионате и стал третьим в Восточной конференции.

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