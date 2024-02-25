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    Толчинский: СКА проделал большой путь и почти заняли первое место в регулярке

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    Нападающий СКА Сергей Толчинский подвел итоги регулярного чемпионата КХЛ для своей команды.

    Сергей Толчинский
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    Сергей Толчинский

    «Игра не самая лучшая. Бывает — ничего страшного. Все, что ни делается, — к лучшему. Да, было бы круто выиграть Кубок Континента, но, думаю, мы можем оставаться довольными полученным результатом, учитывая то, где мы были в начале сезона и как играли.

    Сколько писали в медиа разных статей и постов про то, что мы не очень хорошая команда. В итоге мы прошли через это. Проделали большой путь и почти заняли первое место в регулярке.

    Думаю, регулярный чемпионат в целом мы провели очень хорошо. Да, закончили не очень, но ничего страшного. Были отличные матчи, были хорошие победные серии», — приводятся слова Толчинского на сайте лиги.

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