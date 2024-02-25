Толчинский: СКА проделал большой путь и почти заняли первое место в регулярке

Нападающийподвел итоги регулярного чемпионата КХЛ для своей команды.

«Игра не самая лучшая. Бывает — ничего страшного. Все, что ни делается, — к лучшему. Да, было бы круто выиграть Кубок Континента, но, думаю, мы можем оставаться довольными полученным результатом, учитывая то, где мы были в начале сезона и как играли.

Сколько писали в медиа разных статей и постов про то, что мы не очень хорошая команда. В итоге мы прошли через это. Проделали большой путь и почти заняли первое место в регулярке.

Думаю, регулярный чемпионат в целом мы провели очень хорошо. Да, закончили не очень, но ничего страшного. Были отличные матчи, были хорошие победные серии», — приводятся слова Толчинского на сайте лиги.

После 68-и сыгранных матча СКА занял 2-е место в таблице Западной конференции с 95-ю очками в активе.