«Куньлунь» — СКА: счет матча 3:2, обзор голов

«Куньлунь» Фото: globallookpress.com
На голы Колина Кэмпбелла, Девина Броссо и Цзяна Фу гости ответили точными бросками Борны Рендулича и Александра Никишина.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)
Голы: Кэмпбелл — 8, 20:14 — 1:0. Броссо — 23 (Кейн, Мойл), 36:27 — 2:0. С. Фу — 13 (П. Фу), 40:13 — 3:0. Рендулич — 20 (Никишин, Сапего), 47:24 — 3:1. Никишин — 17 (бол., Толчинский), 53:49 — 3:2Вратари: Лазушин — Серебряков (52:52 — 53:49, 58:42)Штраф: 7 — 5Броски: 28 (12+10+6) — 50 (20+12+18)
После этого матча СКА точно займет второе место в таблице Западной конференции, «Куньлунь» поднялся на девятую строчку на Западе.