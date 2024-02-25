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    СКА проиграл «Куньлуню»

    «Куньлунь» — СКА: счет матча 3:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар СКА
    В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на выезде уступил «Куньлуню» со счетом 2:3.

    «Куньлунь»
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    «Куньлунь»

    На голы Колина Кэмпбелла, Девина Броссо и Цзяна Фу гости ответили точными бросками Борны Рендулича и Александра Никишина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)
    Голы: Кэмпбелл — 8, 20:14 — 1:0. Броссо — 23 (Кейн, Мойл), 36:27 — 2:0. С. Фу — 13 (П. Фу), 40:13 — 3:0. Рендулич — 20 (Никишин, Сапего), 47:24 — 3:1. Никишин — 17 (бол., Толчинский), 53:49 — 3:2Вратари: Лазушин — Серебряков (52:52 — 53:49, 58:42)Штраф: 7 — 5Броски: 28 (12+10+6) — 50 (20+12+18)

    После этого матча СКА точно займет второе место в таблице Западной конференции, «Куньлунь» поднялся на девятую строчку на Западе.

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