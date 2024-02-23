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    Огирцук о «зеленом дерби» с «Ак Барсом»: Мне хотелось сыграть в том матче и показать себя

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Салават Юлаев
    Нападающий «Салавата Юлаева» Даниил Огирцук высказался об игре против «Ак Барса» в «зеленом дерби» нынешнего сезона.

    Даниил Огирцук
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    Даниил Огирцук

    «Удалось ли уже проникнуться атмосферой "зелёного дерби"? Это был и для меня очень принципиальный матч. Скажем так: зелёный — это мой любимый цвет (смеётся). Мне хотелось сыграть в том матче и показать себя. Слава богу, что всё так получилось.

    "Салават" — достояние всей Республики? Безусловно. Все за него болеют. У команды очень много болельщиков. Хотелось бы им сказать спасибо — они гонят нас вперёд и делают всё от себя возможное — а нам нужно только выходить на лёд и показывать, что умеешь», — сказал Огирчук Чемпионату.

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    • В нынешнем сезоне Огирцук провел 14 матчей в нынешнем сезоне за «Салават Юлаев» и набрал 5 (2+3) очков.

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