Огирцук о «зеленом дерби» с «Ак Барсом»: Мне хотелось сыграть в том матче и показать себя

Нападающийвысказался об игре противв «зеленом дерби» нынешнего сезона.

«Удалось ли уже проникнуться атмосферой "зелёного дерби"? Это был и для меня очень принципиальный матч. Скажем так: зелёный — это мой любимый цвет (смеётся). Мне хотелось сыграть в том матче и показать себя. Слава богу, что всё так получилось.

"Салават" — достояние всей Республики? Безусловно. Все за него болеют. У команды очень много болельщиков. Хотелось бы им сказать спасибо — они гонят нас вперёд и делают всё от себя возможное — а нам нужно только выходить на лёд и показывать, что умеешь», — сказал Огирчук Чемпионату.

В нынешнем сезоне Огирцук провел 14 матчей в нынешнем сезоне за «Салават Юлаев» и набрал 5 (2+3) очков.