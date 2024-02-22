Заварухин: Не скажу, что сыграли идеально, но близко к этому

Главный тренерпрокомментировал матч против(3:0).

«Был тяжёлый выезд на Дальний Восток, и ребята хотели реабилитироваться. Не скажу, что сыграли идеально, но близко к этому. Хорошее начало, парни были заряжены и было видно, что по самоотдаче и эмоциям команда горела и была готова снести соперника. Единственное, что в третьем периоде начали удаляться. Это нас не красит, и с хорошими соперниками это может не прокатить», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.

«Трактор» после 66 матчей имеет 76 очков и занимает шестое место на «Востоке». «Витязь» замыкает таблицу Западной конференции с 47 очками.