«Авангард» — «Лада»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛ омскийуступил дома тольяттинскойсо счетом 2:3 в овертайме.

Первые две периода остались за хозяевами. На 7-й минуте счет открыл Дамир Жафяров, а на 39-й минуте вторую шайбу забросил Владимир Ткачев.

«Лада» смогла перевернуть игру и сравнять счет в третьем периоде, благодаря шайбам Андрея Алтыбармакяна и Артема Иванюженкова.

А уже в дополнительное время Павел Куликов принес победу гостям.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Авангард» (Омск) — «Лада» (Тольятти) — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1) Голы: Жафяров — 5 (бол., Шарипзянов, Хомченко), 6:18 — 1:0. Ткачев — 20 (бол., Шарипзянов, Буше), 38:12 — 2:0. Алтыбармакян — 13 (Кугрышев, Росандич), 45:02 — 2:1. Иванюженков — 1 (Попугаев, Росандич), 52:03 — 2:2. Куликов — 5 (п.в.), 63:23 — 2:3Вратари: Хомченко (62:36) — ТрушковБроски: 32 (15+4+11+2) — 24 (6+8+8+2)Штраф: 6 — 10

«Авангард» опустился на второе место на «Востоке» с 91 очком. «Лада» идет седьмой с 74 очками.