ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюНовый тренер для «Баварии»: Моуринью, Зидан, Хенесс и еще семь кандидатов
  • 19:19
    • «Металлург» легко разобрался с «Амуром»
  • 15:26
    • «Зенит» убрал Марио Фернандеса из заявки на матчи РПЛ
    Все новости спорта

    «Авангард» уступил «Ладе» в овертайме

    «Авангард» — «Лада»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Лада
    В матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» уступил дома тольяттинской «Ладе» со счетом 2:3 в овертайме.

    Андрей Алтыбармакян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Алтыбармакян

    Первые две периода остались за хозяевами. На 7-й минуте счет открыл Дамир Жафяров, а на 39-й минуте вторую шайбу забросил Владимир Ткачев.

    «Лада» смогла перевернуть игру и сравнять счет в третьем периоде, благодаря шайбам Андрея Алтыбармакяна и Артема Иванюженкова.

    А уже в дополнительное время Павел Куликов принес победу гостям.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Лада» (Тольятти) — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
    Голы: Жафяров — 5 (бол., Шарипзянов, Хомченко), 6:18 — 1:0. Ткачев — 20 (бол., Шарипзянов, Буше), 38:12 — 2:0. Алтыбармакян — 13 (Кугрышев, Росандич), 45:02 — 2:1. Иванюженков — 1 (Попугаев, Росандич), 52:03 — 2:2. Куликов — 5 (п.в.), 63:23 — 2:3Вратари: Хомченко (62:36) — ТрушковБроски: 32 (15+4+11+2) — 24 (6+8+8+2)Штраф: 6 — 10

    «Авангард» опустился на второе место на «Востоке» с 91 очком. «Лада» идет седьмой с 74 очками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Римляне подтвердят статус фаворита
  • «Рома» — «Фейеноорд». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Способны ли португальцы на чудо?
  • «Карабах» — «Брага». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Аякс» вырвет путевку в следующий раунд турнира?
  • «Будё-Глимт» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    9.87
  • Экспресс дня 22 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рома — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Карабах — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Спарта Прага — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Байер — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Лидс — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо Минск — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие