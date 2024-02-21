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    «Ак Барс» потерпел дома поражение от «Локомотива»

    «Ак Барс» — «Локомотив»: счет матча 2:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Локомотив
    В матче регулярного чемпионата казанский «Ак Барс» уступил на своем льду ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:4.

    Сергей Андронов
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    Сергей Андронов

    Уже к 4-й минуте гости вели со счетом 2:0 после шайб Егора Аверина и Сергея Андронова.

    Семен Кошелев сократил отставание, но Максим Березкин снова увеличил отрыв «Локомотива» до двух шайб еще в первом периоде.

    Во второй 20-й минутке Кирилл Семенов сделал счет 2:3, но «Локомотив» забросил четвертую шайбу в середине третьего периода, установив окончательный результат 4:2 в свою пользу после точного броска Павела Красковского.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)
    Голы: Аверин — 2 (Бут), 0:53 — 0:1. Андронов — 8 (Береглазов), 3:36 — 0:2. Кошелев — 14, 15:49 — 1:2. Березкин — 7 (бол., Гернат, Сергеев), 19:53 — 1:3. Семенов — 11 (бол., Галиев, Войнов), 32:09 — 2:3. Красковский — 10 (Полунин), 45:47 — 2:4Вратари: Мифтахов (57:53) — ИсаевБроски: 32 (8+12+12) — 35 (19+8+8)Штраф: 6 — 4

    «Локомотив» идет третьим на «Западе» с 91 очком. «Ак Барс» занимает 4-е место на «Востоке» с 80 баллами.

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