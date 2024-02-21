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    Ларионов — о поражении от «Спартака»: Психологический фактор очень важен

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Торпедо
    Наставник «Торпедо» Игорь Ларионов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:7), ставшего для нижегородского клуба тысячным в лиге.

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Игра закончилась поздно вечером. Ребята уехали уже на автобусе. Только что общался с одним из тренеров, чтобы понять проблему. Психологический фактор очень важен. По качеству все хорошо было. К сожалению, происходят вещи, которые трудно объяснить. Два дня назад со СКА играли, тоже проиграли, ведя по ходу встречи 3:1. У нас очень много ребят, которые проходят школу, в отличии от других команд.

    У нас есть пару дней перед последними матчами. Здесь очень важно успокоить, объяснить ребятам, что хоккей — это игра, что сушить игру это не наш вариант. Зная поддержку нашего театра хоккея, нужно сделать так, чтобы ребята гордились. Нужно смотреть в будущее и с такими намерениями двигаться вперед», — сказал Ларионов на пресс-конференции, посвященной традиционной церемонии «Серебряная лань».

    «Торпедо» идет шестым в таблице Западной конференции КХЛ с 74 очками в 66 матчах.

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