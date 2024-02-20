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    Козырев о победе «Северстали»: Очень сложный, тяжелый матч

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Северсталь
    Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о сухой победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:0).

    Андрей Козырев
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    Андрей Козырев

    «Очень сложный, тяжёлый матч. СКА — мощная, укомплектованная команда, для нас сегодня матч стал лакмусовой бумажкой, и отрадно, что прошли проверку. Рад, что на такой игре было много наших болельщиков.

    Лучшая игра в сезоне? Отнюдь. Мы в последнее время хорошо играем, сегодня действовали по той модели, которую мы ребятам прививаем. Мало бросков в начале игры? Мы с соперником попросту не давали бросать друг другу», — передает слова Козырева Чемпионат.

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    • После этого матча «Северсталь» занимает 5-е место в таблице Запада с 80-ю очками в активе. В следующем матче «столевары» сыграют против московского «Динамо» 22-го февраля.

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