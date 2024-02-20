Козырев о победе «Северстали»: Очень сложный, тяжелый матч

Главный тренервысказался о сухой победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со(3:0).

«Очень сложный, тяжёлый матч. СКА — мощная, укомплектованная команда, для нас сегодня матч стал лакмусовой бумажкой, и отрадно, что прошли проверку. Рад, что на такой игре было много наших болельщиков.

Лучшая игра в сезоне? Отнюдь. Мы в последнее время хорошо играем, сегодня действовали по той модели, которую мы ребятам прививаем. Мало бросков в начале игры? Мы с соперником попросту не давали бросать друг другу», — передает слова Козырева Чемпионат.

После этого матча «Северсталь» занимает 5-е место в таблице Запада с 80-ю очками в активе. В следующем матче «столевары» сыграют против московского «Динамо» 22-го февраля.