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    «Северсталь» забросила 3 безответные шайбы СКА в Санкт-Петербурге

    СКА — «Северсталь»: счет матча 0:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь СКА
    «Северсталь» одержала уверенную победу над СКА (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    В составе «столеваров» дублем отметился Никита Коростелев, а еще одну шайбу забросил Адам Лишка в пустые ворота.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    СКА — «Северсталь» 0:3 (0:0, 0:1, 0:2).
    Голы: Коростелев — 18 (Грудинин, Лишка), 37:20 — 0:1. Коростелев — 19 (Лишка), 50:04 — 0:2. Лишка — 12 (ПВ.), 57:16 — 0:3Вратари: Маттссон — СамойловБроски: 21 (4+8+9) — 20 (4+9+7)Штраф: 2 — 2

    После этого матча «Северсталь» занимает 5-е место в таблице Запада с 80-ю очками в активе. СКА — на 1-й позиции (93 балла).

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