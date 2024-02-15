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    Кудашов: Моментов было больше, чем на три шайбы

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    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о матче против минских динамовцев (2:1).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Сложная игра, плотная, быстрая, с обилием силовой борьбы. Моментов было много у каждой из команд. Иногда действовали неправильно, но тем не менее друг друга выручали. Да, были моменты, в которых надо было ещё забивать, чтобы не было такой нервной концовки. Но наоборот, радостно, что, ведя 2:1, мы наконец ровненько доиграли эту игру, хотя опять же повторюсь, что ляпы были, которые хотелось бы подчистить.

    Становится всё меньше голов в матчах — это веяние приближающегося плей-офф? Естественно. Все команды, в том числе и "Динамо" (Минск), готовятся к плей-офф. Но я повторюсь, моментов было очень много, поэтому стоит похвалить вратарей. Моментов было больше, чем на три шайбы», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

    «Динамо» Москва идет на втором месте в Западной конференции с 88 очками. Минский клуб (63) — восьмой.

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