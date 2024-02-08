НХЛ. «Рейнджерс» выиграли у «Тампы», «Торонто» забросил пять шайб «Далласу»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» — 3:1
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей. Россиянин, в активе которого 86 (32+54) очков в 50 играх, вернулся на первое место в списке бомбардиров.
В составе «Рейнджерс» одним из лучших был Джимми Веси, забросивший две шайбы в ворота гостей.
«Рейнджерс» выиграли третий матч подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Голы: Веси — 10 (Гудроу, Питлик), 21:15 — 1:0. Бродзински — 3 (Крайдер, Уилер), 37:46 — 2:0. Хагель — 17 (Чернак, Кучеров), 45:29 — 2:1. Веси — 11 (п.в., Гудроу, Трочек), 58:59 — 3:1Вратари: Куик — Василевский (58:23 — 58:59, 59:11)Штраф: 2 — 4Броски: 24 (5+10+9) — 19 (6+4+9)
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» — 3:1
«Торонто» — «Даллас» — 5:4
Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 27 бросков из 31. Россиянин выиграл четыре из пяти последних матчей.
У «Далласа» автором двух заброшенных шайб стал Евгений Дадонов, которого признали третьей звездой матча. Россиянин набрал 23 (12+11) очка в 49 играх сезона.
«Торонто» прервал серию «Далласа» из четырех побед.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Даллас» — 5:4 (1:2, 2:0, 2:2)
Голы: Нюландер — 24 (бол., Райлли), 6:34 — 1:0. Бенн — 10 (бол., Павелски, Робертсон), 14:52 — 1:1. Дадонов — 11 (Делландреа, Сутер), 17:23 — 1:2. Таварес — 15 (бол., Нюландер), 23:40 — 2:2. Мэттьюс — 41 (бол., Таварес), 32:37 — 3:2. Дадонов — 12 (буллит), 51:05 — 3:3. Марнер — 22 (Мэттьюс, Найз), 51:37 — 4:3. Нюландер — 25 (Таварес, Бертуцци), 51:57 — 5:3. Джонстон — 15 (Хейсканен, Марчмент), 58:35 — 5:4Вратари: Самсонов — Уэджвуд (56:57 — 58:35, 58:44)Штраф: 8 — 6Броски: 31 (4+12+15) — 31 (10+12+9)
«Торонто» — «Даллас» — 5:4
«Чикаго» — «Миннесота» — 1:2
Обе шайбы в ворота «Чикаго» забросил нападающий «Миннесоты» Ник Фолиньо.
Шведский вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон отразил 20 бросков из 21.
«Чикаго» проиграл пятый матч подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Миннесота» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Луккини — 1 (Леттьери, Духайм), 12:27 — 0:1. Фолиньо — 10 (Курашев, Рэддиш), 33:44 — 1:1. Фолиньо — 9 (Леттьери, Фэйбер), 50:07 — 1:2Вратари: Мразек (57:31 — 59:45, 59:47) — ГуставссонШтраф: 9 — 9Броски: 21 (1+9+11) — 25 (11+8+6)