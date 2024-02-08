«Барыс» — СКА: счет матча 1:2 по буллитам, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛна своем льду проиграл петербургскомупо буллитам. Основное время завершилось со счетом 1:1.

Первую шайбу в начале третьего периода забросил канадский защитник хозяев Нельсон Ножье.

СКА смог сравнять счет на последней минуте матча и перевел игру в овертайм. Отличился капитан Александр Никишин.

В серии буллитов точнее оказались гости.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» (Астана) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Ножье — 6 (бол., Старченко, Скленичка), 41:54 — 1:0. Никишин — 16 (Хайруллин, Кадейкин), 59:18 — 1:1Вратари: Паскуале — Мойсевич (58:09 — 59:18)Броски: 17 (5+7+5+0) — 36 (8+11+12+5)Штраф: 4 — 6

«Барыс» в следующем матче примет дома «Спартак». СКА также на своем льду сыграет с «Сочи».