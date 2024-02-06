Кравец: Никогда не заказывал драки и не заставлял игроков драться

Главный тренервысказался относительно матча против(9:5).

«Мы очень довольны результатом. Рады, что после досадного поражения в Магнитогорске проявили характер и сыграли хорошо. Самые важные моменты — это характер, уверенность, коллективный дух и дисциплина. Достаточно много бросали, играли агрессивно. Хорошее шоу для всех болельщиков в России.

Слова Ротенберга? Мне не очень приятно это обсуждать, потому что на протяжении всей своей тренерской карьеры я никогда не заказывал драки и не заставлял игроков драться, в моей голове этого никогда не было. Я никогда не терпел подлость.

Не знаю, откуда эти выдумки у Романа Борисовича. Есть достаточно много игроков и людей, которые работали со мной в Санкт-Петербурге и которые могут сказать про меня правду. А здесь — чистая неправда. Я считаю, что она оскорбительна и неправильна. Тем более я тоже главный тренер.

Нужно уважать своего соперника, несмотря на то что ты проиграл. Если он так решил, то это его личное мнение. Ситуация игровая — нормальный силовой прием. Если бы кого-то убили, то было бы удаление. Своих подопечных я всех учил играть душой и быть честными. Если надо драться, деритесь. Но чтобы не было подлости и гадости — за это я теряю уважение к игрокам», — цитирует Кравца «Спорт-Экспресс».

После этого матча «Авангард» делит 1-2-е места в таблице Восточной конференции (84 очка), СКА сохранил лидерство на Западе (83 балла).