ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хави«Пережевали и выплюнули». Кто может заменить Хави у руля «Барселоны»?
  • 22:04
    • Хет-трик Уила помог «Динамо» победить «Автомобилист»
  • 20:10
    • Иордания сенсационно переиграла Южную Корею и вышла в финал Кубка Азии
  • 19:35
    • «Салават Юлаев» сломил сопротивление ЦСКА
  • 19:26
    • «Авангард» и СКА забросили 14 шайб на двоих
  • 19:19
    • «Зенит» не смог одолеть «Ноа» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Кравец: Никогда не заказывал драки и не заставлял игроков драться

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард СКА
    Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался относительно матча против СКА (9:5).

    Михаил Кравец
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Кравец

    «Мы очень довольны результатом. Рады, что после досадного поражения в Магнитогорске проявили характер и сыграли хорошо. Самые важные моменты — это характер, уверенность, коллективный дух и дисциплина. Достаточно много бросали, играли агрессивно. Хорошее шоу для всех болельщиков в России.

    Слова Ротенберга? Мне не очень приятно это обсуждать, потому что на протяжении всей своей тренерской карьеры я никогда не заказывал драки и не заставлял игроков драться, в моей голове этого никогда не было. Я никогда не терпел подлость.

    Не знаю, откуда эти выдумки у Романа Борисовича. Есть достаточно много игроков и людей, которые работали со мной в Санкт-Петербурге и которые могут сказать про меня правду. А здесь — чистая неправда. Я считаю, что она оскорбительна и неправильна. Тем более я тоже главный тренер.

    Нужно уважать своего соперника, несмотря на то что ты проиграл. Если он так решил, то это его личное мнение. Ситуация игровая — нормальный силовой прием. Если бы кого-то убили, то было бы удаление. Своих подопечных я всех учил играть душой и быть честными. Если надо драться, деритесь. Но чтобы не было подлости и гадости — за это я теряю уважение к игрокам», — цитирует Кравца «Спорт-Экспресс».

    После этого матча «Авангард» делит 1-2-е места в таблице Восточной конференции (84 очка), СКА сохранил лидерство на Западе (83 балла).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как в первом полуфинале Кубка Испании сыграет «Сосьедад»?
  • «Мальорка» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Астон Вилла» оставит «Челси» за бортом Кубка Англии?
  • «Астон Вилла» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Ивуарийцы проследуют в финал
  • Кот-д’Ивуар — ДР Конго. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.84
  • Экспресс дня 6 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Мальорка — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Кот-д’Ивуар — ДР Конго
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Иран — Катар
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.66
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Лион — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Футбол
  • Послезавтра в 10:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие