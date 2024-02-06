Ротенберг: Момент, когда Толчинского пытались прибить, нужно разобрать

Главный тренервысказался о матче против(5:9).

«С нашей стороны хорошее начало. Хорошо двигались на фоне усталости — график тяжелый. Ребята молодцы, проявили характер. Забили хорошие голы, но допустили ошибки. Но этот момент, когда Сережу Толчинского пытались прибить, нужно разобрать. Не первый раз так происходит. Я помню, когда здесь так же хотели прибить Лукоянова. Нужно разобраться, почему так происходит, потому что нам нужны игроки. Если у нас не будут играть эти ребята, то кто у нас будет играть? Это все разберут профессионалы. Мы в них верим.

Состояние Толчинского? Нужен анализ. Пока нет никаких новостей, к сожалению. Надеемся, что все поедут с нами. Он парень крепкий и держит удар, несмотря ни на что. Грязь в хоккее не нужна — так мы потеряем и спонсоров, и болельщиков. Ожидали такое от соперника. Кравец такие же указания давал, когда работал в СКА и в "Сочи". Но это неправильно. Зачем заставлять своих игроков бить в голову и идти на такие приемы?» — приводит слова Ротенберга «Спорт-Экспресс».

После этого матча «Авангард» делит 1-2-е места в таблице Восточной конференции (84 очка), СКА сохранил лидерство на Западе (83 балла).