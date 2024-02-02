Стал известен список лучших молодых игроков КХЛ в январе

Арсений Грицюк Фото: globallookpress.com
Первое место там занимает 22-летний нападающий СКА Арсений Грицюк.
Дальше идет его напарник по клубу Александр Никишин. На третьей строчке расположился нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров.
Рейтинг 10 лучших молодых хоккеистов КХЛ по итогам января:
- 1. Арсений Грицюк (СКА).
- 2. Александр Никишин (СКА).
- 3. Данила Юров («Металлург»).
- 4. Семён Чистяков («Авангард»).
- 5. Никита Гребёнкин («Металлург»).
- 6. Максим Федотов (СКА).
- 7. Илья Пастухов («Нефтехимик»).
- 8. Илья Набоков («Металлург»).
- 9. Александр Рыков («Трактор»).
- 10. Максим Моторыгин («Динамо» Москва).