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    Самсонов попал в тройку лучших игроков дня в НХЛ

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    НХЛ назвала трех звезд очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

    Илья Самсонов
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    Илья Самсонов

    Третьей звездой стал вратарь «Торонто» Илья Самсонов, не пропустивший ни одной шайбы в матче против «Виннипега» (1:0 ОТ). Россиянин отразил все 32 броска соперника.

    Второй звездой назвали нападающего «Флориды» Сэма Райнхарта, в активе которого 2 (1+1) очка в игре с «Аризоной» (6:2).

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    • Первой звездой признан капитан «Колорадо» Нэтан Маккиннон, забросивший четыре шайбы и сделавший результативную передачу в матче с «Вашингтоном» (6:2). Канадец сделал второй покер в текущем сезоне.

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