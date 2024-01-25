Самсонов попал в тройку лучших игроков дня в НХЛ

назвала трех звезд очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

Третьей звездой стал вратарь «Торонто» Илья Самсонов, не пропустивший ни одной шайбы в матче против «Виннипега» (1:0 ОТ). Россиянин отразил все 32 броска соперника.

Второй звездой назвали нападающего «Флориды» Сэма Райнхарта, в активе которого 2 (1+1) очка в игре с «Аризоной» (6:2).

Первой звездой признан капитан «Колорадо» Нэтан Маккиннон, забросивший четыре шайбы и сделавший результативную передачу в матче с «Вашингтоном» (6:2). Канадец сделал второй покер в текущем сезоне.