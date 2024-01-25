НХЛ. «Колорадо» нанес поражение «Вашингтону», «Каролина» одолела «Бостон», «Флорида» — «Аризону»

Новый тренер для Кейна? Позиция Тухеля в «Баварии» стала очень шаткой

Не верь глазам своим. Почему Дарвин Нуньес — один из лучших игроков АПЛ

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Торонто» — «Виннипег» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Виннипег» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) Гол: Мэттьюс — 39 (Райлли, Робертсон), 64:13 — 1:0Вратари: Самсонов — БроссуаШтраф: 4 — 10Броски: 30 (4+11+13+2) — 32 (16+5+7+4) «Торонто» — «Виннипег» — 1:0 ОТ «Флорида» — «Аризона» — 6:2 (3:0, 2:0, 1:2) НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Аризона» — 6:2 (3:0, 2:0, 1:2) Голы: Ткачак — 14 (Верхэге, Форслинг), 1:53 — 1:0. Райнхарт — 35 (бол., Ткачак, Барков), 8:44 — 2:0. Беннетт — 11 (Верхэге, Форслинг), 9:01 — 3:0. Ткачак — 15 (Лунделл, Верхэге), 24:14 — 4:0. Лунделл — 4 (Райнхарт, Луостаринен), 38:17 — 5:0. Гаджович — 1 (Стенлунд), 42:27 — 6:0. Гюнтер — 3 (бол., Келлер, Керфут), 43:25 — 6:1. Кули — 5 (Гюнтер, Маччелли), 56:58 — 6:2Вратари: Бобровский — ВеймелкаШтраф: 28 — 20Броски: 43 (17+12+14) — 33 (5+20+8) «Флорида» — «Аризона» — 6:2 «Бостон» — «Каролина» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1) НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Каролина» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1) Голы: Нечас — 12 (бол., Шей, Друри), 18:04 — 0:1. Терявяйнен — 15 (бол., Джарвис, Ахо), 31:50 — 0:2. Маршан — 22 (Фредерик, Линдхольм), 41:30 — 1:2. Маршан — 23 (Койл, Фредерик), 47:20 — 2:2. Мартинук — 7 (Нечас, Ахо), 57:33 — 2:3Вратари: Ульмарк (57:44) — МартинШтраф: 6 — 8Броски: 27 (8+7+12) — 33 (10+13+10) «Бостон» — «Каролина» — 2:3 «Колорадо» — «Вашингтон» — 6:2 (1:0, 3:0, 2:2) НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Вашингтон» — 6:2 (1:0, 3:0, 2:2) Голы: Макар — 11 (мен., Кольяно), 19:23 — 1:0. Маккиннон — 27 (бол., Рантанен, Макар), 22:39 — 2:0. Маккиннон — 28 (бол., Макар, Рантанен), 27:00 — 3:0. Маккиннон — 29 (Рантанен), 29:16 — 4:0. Строум — 17 (Пачиоретти, Овечкин), 47:26 — 4:1. Рантанен — 27 (Друэн, Маккиннон), 50:20 — 5:1. Маккиннон — 30 (Рантанен, Колтон), 56:14 — 6:1. Строум — 18 (Уилсон, Бир), 57:37 — 6:2Вратари: Георгиев — ЛиндгренШтраф: 10 — 8Броски: 33 (9+12+12) — 25 (10+9+6) «Колорадо» — «Вашингтон» — 6:2 «Ванкувер» — «Сент-Луис» — 3:4 ОТ (0:2, 0:0, 3:1, 0:1) НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Сент-Луис» — 3:4 ОТ (0:2, 0:0, 3:1, 0:1) Голы: Нейберс — 15 (Томас), 13:14 — 0:1. Бучневич — 14 (бол., Нейберс, Томас), 14:57 — 0:2. Сутер — 10 (Босер, Хьюз), 41:00 — 1:2. Торопченко — 7 (Хэйс, Уокер), 41:41 — 1:3. Сутер — 11 (бол., Босер), 45:42 — 2:3. Сутер — 12 (Хьюз, Гронек), 59:08 — 3:3. Шенн — 12 (Ледди), 61:54 — 3:4Вратари: Десмит (58:33 — 59:08) — ХоферШтраф: 6 — 6Броски: 32 (7+10+14+1) — 18 (7+5+5+1) «Ванкувер» — «Сент-Луис» — 3:4

В центре внимания