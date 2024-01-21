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    «Салават Юлаев» победил «Амур» в овертайме

    «Салават Юлаев» — «Амур»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Амур
    В матче регулярного чемпионата КХЛ уфимский «Салават Юлаев» только в овертайме смог победить хабаровский «Амур» — 3:2.

    Джош Ливо
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    Джош Ливо

    В составе хозяев шайбы забивали Николя Мелош, Александр Шаров, Джош Ливо, на счету которого победная шайба.

    За «Амур» дублем отметился Станислав Бочаров.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Бочаров — 10 (бол., Коршков, Барулин), 6:35 — 0:1. Мелош — 4 (бол., Ливо, Хмелевский), 32:33 — 1:1. Бочаров — 11 (Барулин, Гуркин), 42:49 — 1:2. Шаров — 15 (бол., Шмелев), 50:49 — 2:2. Ливо — 12 (Шаров), 61:58 — 3:2Вратари: Самонов — БобковБроски: 35 (11+10+12+2) — 24 (9+10+5+0)Штраф: 2 — 8

    «Салават Юлаев» идет третьим на «Востоке» с 70 очками. «Амур» занимает девятое место с 52 очками.

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