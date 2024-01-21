Козлов: Было видно, что не хватает свежести и скорости

Главный тренер уфимскогоподвел итог матча против(3:2 ОТ).

«Важная победа для команды, для Евгения Бирюкова, у которого 1000-й матч в КХЛ. После долгого выезда было важно хорошо сыграть перед своими болельщиками. Было видно, что не хватает свежести и скорости, но сила воли и характер сегодня сыграли большое значение.

Как команда справляется в плане физики? У нас не так много возможностей, чтобы проводить больше замен. Мы должны адаптироваться к ритму чемпионата. Надо пройти через это. Все команды сталкиваются с физическим спадом в течение сезона.

Ливо было тяжеловато? Он давно не играл. Это один из наших ключевых игроков, у нас был важный матч. Ливс сказал, что он готов», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

«Салават Юлаев» идет третьим на «Востоке» с 70 очками. «Амур» занимает девятое место с 52 очками.