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    Козлов: Было видно, что не хватает свежести и скорости

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Салават Юлаев
    Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итог матча против «Амура» (3:2 ОТ).

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Важная победа для команды, для Евгения Бирюкова, у которого 1000-й матч в КХЛ. После долгого выезда было важно хорошо сыграть перед своими болельщиками. Было видно, что не хватает свежести и скорости, но сила воли и характер сегодня сыграли большое значение.

    Как команда справляется в плане физики? У нас не так много возможностей, чтобы проводить больше замен. Мы должны адаптироваться к ритму чемпионата. Надо пройти через это. Все команды сталкиваются с физическим спадом в течение сезона.

    Ливо было тяжеловато? Он давно не играл. Это один из наших ключевых игроков, у нас был важный матч. Ливс сказал, что он готов», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

    «Салават Юлаев» идет третьим на «Востоке» с 70 очками. «Амур» занимает девятое место с 52 очками.

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