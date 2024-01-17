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    Заварухин: Надо сдерживать эмоции, надо быть ответственнее

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Адмирал
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итог матча против «Адмирала» (4:2).

    Николай Заварухин
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    Николай Заварухин

    «Вязкая игра, особенно в первом периоде, попросили ребят добавить в скорости, играть короткими сменами. Немножко затягивали начало атаки в первом периоде. Матч в ЦСКА забрал много сил и эмоций, но ребята выслушали, второй период показательный: хорошие смены, владение шайбой. В игре "3 на 5" команда зарядилась, Даня Романцев сделал три блокшота подряд и зарядил как аккумулятор. В третьем периоде нелогичный гол пропустили, но в следующих сменах трудовой гол забили, с кровью.

    Недисциплинированность игроков? Заслуга соперника, заставлял нас ошибаться — ну и надо сдерживать эмоции, надо быть ответственнее. Поговорил после матча с игроками, что мы одна команда, если кто-то не держит эмоции, это плохо. Надеюсь, такое не повторится», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

    «Автомобилист» занимает четвертое место на «Востоке» с 66 очками после 54 матчей. «Адмирал» идет последним в конференции с 41 очком после 51 игры.

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