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    Кравец: Есть нюансы, конечно, вопросы по второму периоду

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    Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче с ЦСКА (4:1).

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Довольно хорошо мы отыграли, результат положительный. Есть нюансы, конечно, вопросы по второму периоду. Здесь, думаю, всё-таки повлияли наши три гола и наша хорошая игра в первом периоде, когда мы не выходили из зоны ЦСКА, всё делали правильно. Нас выручил вратарь, ему большая благодарность. Это была игра с таким серьёзным соперником после тяжёлой поездки, может, где-то подустали после первого периода. Но в третьем отрезке смогли вернуться, достойно отыграли "5 на 6" и забрали важные два очка.

    Конечно, третьим периодом доволен и в плане построения, и в плане скоростей. Мы начали кататься, подкатываться, не давали ЦСКА входить в зону. Что-то они создавали, но огромная разница со вторым периодом. Второй период? Надо что-то перестроить, потому что на протяжении всего сезона у нас много таких неважных вторых периодов. Но, в принципе, я вижу, что это недоработка ногами, проигрыш единоборств, борьбы за нейтральную шайбу. И не хватало контроля шайбы в чужой зоне», — цитирует Кравца «Чемпионат».

    ЦСКА идет седьмым на «Западе» с 56 очками после 51-го тура. «Авангард» занимает второе место на «Востоке» с 73 очками после 51 игры.

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