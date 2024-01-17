Федоров: Опытный наш костяк не справляется с ведущей ролью, бойцовских качеств нам не хватает

Главный тренерподвел итог матча против(1:4).

«Безобразное начало с нашей стороны. Голы, которые мы пропустили… Игроки были на своих местах, но этого оказалось мало. "Авангард" с победой, с таким соперником так не начинают. Во втором периоде что-то мы показали, но забили только один гол. В третьем — всего один голевой момент, но этого мало для победы, для сегодняшнего вечера. Опытный наш костяк не справляется с ведущей ролью, бойцовских качеств нам не хватает. Предстоит работа такого плана, где мы должны понять, кто будет биться и добиваться результата.

Сможет ли ЦСКА проснуться в плей-офф? Я будущего не знаю. С такой ситуацией в своей карьере и жизни я сталкиваюсь впервые, для меня это новая, белая страница, где сложно опираться на какой-то опыт. Мы не будем заглядывать вперёд, не будем загадывать, что станет катализатором. Мы знаем, что следующие сутки для нас важны для подготовки к следующему матчу.

Предстоит много проанализировать, не только сегодняшний матч, но и вообще всё, что команда выдала за последние игры. Большинство как молчало, так и молчит, хотя мы над ним работаем, там играют заслуженные хоккеисты, но что-то не идёт. Возможно, многие хотят, но язык нашего тела, наших действий оставляет желать много лучшего», — цитирует Федорова «Чемпионат».

ЦСКА идет седьмым на «Западе» с 56 очками после 51-го тура. «Авангард» занимает второе место на «Востоке» с 73 очками после 51 игры.