«Питтсбург» уверенно победил «Сиэтл», «Баффало» не оставил шансов «Сан-Хосе», «Коламбус» и «Анахайм» выиграли по буллитам

К этому моменту завершились пять матчей регулярного чемпионата НХЛ.
«Баффало» разгромил «Сан-Хосе» со счетом 3:0.
В составе хозяев шайбы забрасывали Кейси Миттельштадт, Алекс Так, Джордан Гринвей. Финский вратарь Укко-Пекка Луукконен отразил 27 бросков и оставил ворота в неприкосновенности.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Сан-Хосе» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Миттельштадт — 12 (Окпосо, Р. Джонсон), 31:34 — 1:0. Так — 12 (бол., Куинн, Миттельштадт), 34:37 — 2:0. Гринуэй — 4 (п.в., Миттельштадт, Далин), 56:34 — 3:0Вратари: Луукконен — Кяхкенен (56:06 — 56:34)Броски: 35 (7+12+16) — 27 (8+11+8)Штраф: 6 — 6Наши: — — Барабанов (15.48/4/-1), Охотюк (16.43/1/0)
«Питтсбург» без проблем одолел «Сиэтл» — 3:0.
Дубль оформил ветеран Синди Кросби, также отличился Дрю О’Коннор.
С таким же счетом 3:0 «Бостон» обыграл «Нью-Джерси».
У «Брюинз» по два очка набрали Брэд Маршанд (0+2) и Давид Пастрняк (1+1).
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Сиэтл» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: О`Коннор — 6 (Раст, Малкин), 20:49 — 1:0. Кросби — 25 (Летанг, Ракелль), 23:32 — 2:0. Кросби — 26 (п.в., Ракелль, Карлссон), 57:39 — 3:0Вратари: Джерри — Даккорд (57:30 — 57:39)Броски: 33 (12+12+9) — 21 (6+9+6)Штраф: 4 — 4Наши: Малкин (16.51/2/+1) — —
«Коламбус» в серии буллитов победил «Ванкувер». Основное время завершилось со счетом 3:3.
За «Коламбус» шайбы забрасывали россияне — Егор Чинахов и Дмитрий Воронков, оформивший дубль.
За «Ванкувер» голами отметились Джей Ти Миллер, Конор Гарланд и Элиас Петтерссон.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Ванкувер» — 4:3 Б (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Миллер — 20 (Задоров, Петтерссон), 5:28 — 0:1. Чинахов — 11 (Годро), 5:55 — 1:1. Гарлэнд — 6 (Блюгерс, Джошуа), 14:54 — 1:2. Воронков — 8 (бол., Боквист, Годро), 23:28 — 2:2. Петтерссон — 23 (бол., Миллер, Хьюз), 27:35 — 2:3. Воронков — 9 (Рословик), 50:57 — 3:3Победный буллит: МарченкоВратари: Мерзликинс — ДесмитШтраф: 8 — 10Наши: Воронков (15.28/6/+1), Марченко (15.52/4/+1), Проворов (18.47/2/0), Чинахов (21.59/7/+1) — Задоров (15.18/0/-1), Кузьменко (15.39/2/0), Михеев (16.58/2/0)
«Флорида» в серии буллитов уступила «Анахайму». Основное время закончилось со счетом 4:4.
В составе «Дакс» дубль оформил Алекс Киллорн, ещё по шайбе забросили Адам Хенрик, Якоб Сильверберг и Трой Терри.
У «Пантерз» дубль на счету Сэма Беннетта, также отличились Сэм Райнхарт и Картер Вераге.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Анахайм» — 4:5 ОТ (2:1, 2:2, 0:1, 0:1)
Голы: Беннетт — 9 (бол., Родригес, Экман-Ларссон), 8:29 — 1:0. Райнхарт — 32 (мен., Миккола), 17:35 — 2:0. Киллорн — 5 (Хенрик), 19:56 — 2:1. Хенрик — 10 (мен., Ватрано), 25:24 — 2:2. Верхэге — 23 (бол., Монтур, Барков), 29:36 — 3:2. Беннетт — 10 (Ткачак, Верхэге), 32:49 — 4:2. Сильферберг — 2 (С. Кэррик), 34:58 — 4:3. Терри — 11 (Лакомб), 43:45 — 4:4. Киллорн — 6 (Ватрано), 60:47 — 4:5Вратари: Столарз — ГибсонБроски: 34 (11+11+11+1) — 26 (5+10+9+2)Штраф: 16 — 14Наши: — — Любушкин (17.51/2/+2)
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский остался в запасе.