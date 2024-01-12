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    Кривокрасов: Пацаны верят друг в друга

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Адмирал
    Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов высказался о победе над «Адмиралом» (4:2).

    Сергей Кривокрасов
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    Сергей Кривокрасов

    «В целом я рад, как сыграла команда, но расслабляться нельзя. Знал, что "Адмирал" будет бороться до последней секунды, и предупреждал парней. Чуть-чуть потеряли концентрацию, но молодцы, что вернулись.

    Мы об этом всегда разговариваем и работаем, чтобы команда не паниковала после пропущенных шайб. Это психология, она должна присутствовать у хороших команд. На данный момент она у нас есть, а пацаны верят друг в друга. После пропущенного гола ничего не изменилось. Играли точно так же и ещё больше разозлились, поэтому и забили третий гол», — приводит слова Кривокрасова пресс-служба новосибирского клуба.

    После этого матча «Сибирь» занимает 8-е место в таблице Востока с 55-ю очками в активе, а «Адмирал» — на последней 12-й позиции (39 баллов).

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