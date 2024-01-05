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    • «Салават Юлаев» вырвал победу у «Сибири» в овертайме
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    «Салават Юлаев» вырвал победу у «Сибири» в овертайме

    «Сибирь» — «Салават Юлаев»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Сибирь
    «Салават Юлаев» одержал гостевую победу над «Сибирью» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    В основное время матча команды обменялись голами. Две шайбы «Салавата Юлаева» забросили Иван Дроздов и Алексей Василевский.

    У «Сибири» голы записали на свой счет Никита Коротков и Тейлор Бек.

    Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Салават Юлаев». Точным бросков Иван Дроздов оформил дубль и принес победу для своей команды.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Сибирь» — «Салават Юлаев» 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1).
    Голы: Коротков — 1 (Шашков, Михеев), 02:05 — 1:0. Дроздов — 16 (Хмелевский, Лейво), 27:00 — 1:1. Бек — 10 (бол. Мерфи), 50:59 — 2:1. Василевский — 4 (Ефремов), 57:52 — 2:2. Дроздов — 17 (Мело, Шаров), 61:08 — 2:3Вратари: Красоткин — СамоновБроски: 19 (6+4+8+1) — 50 (19+16+14+1)Штраф: 8 — 2

    После этого матча «Салават Юлаев» занимает 2-е место в таблице Востока с 61-м очком в активе. «Сибирь» — на 8-й позиции (51).

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