«Сибирь» — «Салават Юлаев»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

«Салават Юлаев» Фото: globallookpress.com
В основное время матча команды обменялись голами. Две шайбы «Салавата Юлаева» забросили Иван Дроздов и Алексей Василевский.
У «Сибири» голы записали на свой счет Никита Коротков и Тейлор Бек.
Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Салават Юлаев». Точным бросков Иван Дроздов оформил дубль и принес победу для своей команды.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Сибирь» — «Салават Юлаев» 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1).
Голы: Коротков — 1 (Шашков, Михеев), 02:05 — 1:0. Дроздов — 16 (Хмелевский, Лейво), 27:00 — 1:1. Бек — 10 (бол. Мерфи), 50:59 — 2:1. Василевский — 4 (Ефремов), 57:52 — 2:2. Дроздов — 17 (Мело, Шаров), 61:08 — 2:3Вратари: Красоткин — СамоновБроски: 19 (6+4+8+1) — 50 (19+16+14+1)Штраф: 8 — 2
После этого матча «Салават Юлаев» занимает 2-е место в таблице Востока с 61-м очком в активе. «Сибирь» — на 8-й позиции (51).