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    «Вашингтон» уступил «Нью-Джерси», «Торонто» одолел «Анахайм»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Нью-Джерси Дэвилз Анахайм Дакс Торонто Мэйпл Лифс
    «Вашингтон» дома уступил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов забил один гол и сделал одну результативную передачу. Нападающий Александр Овечкин отметился двумя ассистами.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)
    Голы: Хишир — 9 (Миллер, Доус), 3:03 — 0:1. Хишир — 10 (бол., Л. Хьюз, Д. Хьюз), 9:50 — 0:2. Макмайкл — 7 (бол., Сандин, Манта), 18:38 — 1:2. Мерсер — 11 (Хаула, Хишир), 28:08 — 1:3. Кузнецов — 6 (Овечкин, Фехервари), 31:25 — 2:3. Карлсон — 2 (бол., Кузнецов, Овечкин), 38:58 — 3:3. Маклеод — 8 (Хольц), 39:44 — 3:4. Мерсер — 12 (Хаула, Бастиан), 47:16 — 3:5. Маклеод — 9 (Хольц, Лазар), 55:35 — 3:6Вратари: Шепард — ДоусШтраф: 4 — 8Броски: 26 (9+10+7) — 28 (8+12+8)

    «Нью-Джерси» набрал 42 очка и идет восьмым в Восточной конференции, опередив «Вашингтон», у которого так же 42 балла.

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    В другой встрече «Анахайм» дома уступил «Торонто» — 1:2 ОТ. Решающий гол на 3-й минуте овертайма забил Остон Мэттьюс.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Торонто» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Ватрано — 18 (мен., Мактавиш, Драйсдейл), 31:41 — 1:0. Таварес — 12 (бол., Райлли, Нюландер), 54:17 — 1:1. Мэттьюс — 30 (Марнер, Райлли), 62:12 — 1:2Вратари: Достал — ДжонсШтраф: 29 — 24Броски: 28 (9+10+7+2) — 57 (18+15+22+2)
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