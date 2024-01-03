Рябыкин: Полностью проиграли во всех компонентах

Главный тренерподвел итог матча против(1:6).

«Полностью проиграли во всех компонентах. СКА доминировал и в желании, и в самоотдаче, и в игровых моментах был на голову сильнее. Тяжело играть, когда у тебя выпадает полкоманды. С нарушением режима на праздники ничего не было, просто 3-го числа игра с таким соперником… Думал, ребят не надо было настраивать, но оказалось, что они не готовы», — цитирует Рябыкина «Чемпионат».

СКА набрал 63 очка и поднялся на третье место в Западной конференции. «Витязь» с 36 пунктами идет девятым на «Западе».