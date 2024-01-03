Козлов: Когда нужно, прессинговали, хорошо и надежно играли в обороне, контролировали шайбу

Главный тренерпрокомментировал победу команды в матче с(4:2).

«С нашей стороны получился хороший, целостный матч. Хорошее движение и хороший контроль шайбы с первой и до последней минуты. В принципе играли в наш хоккей. Когда нужно, прессинговали, хорошо и надежно играли в обороне, контролировали шайбу.

Находимся в оптимальной форме, а новички отлично вписались в команду и сейчас играют хорошо? Согласен с вами. Ребята играют хорошо, уверенно, но я надеюсь, что это не максимальный пик нашей формы. У нас есть моменты, где мы можем добавить и что мы можем улучшить.

Хорошо, что Саша Хмелевски у нас забил третий гол, и после гола мы опять забрали инициативу себе. Ребята молодцы — они контролировали шайбу в зоне атаки, играли на команду, производили правильные смены, чтобы следующее звено тоже играло в атаке.

У нас не было особо времени готовиться к матчу. Были новогодние праздники, ребята провели время дома вместе с семьями, набрались эмоций. И в той игре с "Ак Барсом" я бы не сказал, что мы были подуставшими или медленными — там тоже была хорошая игра с нашей стороны.

Тимкин провёл свой 800-й матч? Уважаемый и авторитетный хоккеист, который пользуется огромным авторитетом как внутри команды, так и у соперника. Рад, что он провёл этот матч у себя дома, там, где он начинал играть в хоккей, при родителях и при своей семье. Согласен, что 800 матчей — это показатель», — цитирует Козлова «Чемпионат».

«Салават Юлаев» занимает третье место в Восточной конференции КХЛ — 59 очков. «Авангард» находится на второй строчке — 61 очко.