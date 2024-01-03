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    Козлов: Когда нужно, прессинговали, хорошо и надежно играли в обороне, контролировали шайбу

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Салават Юлаев
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу команды в матче с «Авангардом» (4:2).

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «С нашей стороны получился хороший, целостный матч. Хорошее движение и хороший контроль шайбы с первой и до последней минуты. В принципе играли в наш хоккей. Когда нужно, прессинговали, хорошо и надежно играли в обороне, контролировали шайбу.

    Находимся в оптимальной форме, а новички отлично вписались в команду и сейчас играют хорошо? Согласен с вами. Ребята играют хорошо, уверенно, но я надеюсь, что это не максимальный пик нашей формы. У нас есть моменты, где мы можем добавить и что мы можем улучшить.

    Хорошо, что Саша Хмелевски у нас забил третий гол, и после гола мы опять забрали инициативу себе. Ребята молодцы — они контролировали шайбу в зоне атаки, играли на команду, производили правильные смены, чтобы следующее звено тоже играло в атаке.

    У нас не было особо времени готовиться к матчу. Были новогодние праздники, ребята провели время дома вместе с семьями, набрались эмоций. И в той игре с "Ак Барсом" я бы не сказал, что мы были подуставшими или медленными — там тоже была хорошая игра с нашей стороны.

    Тимкин провёл свой 800-й матч? Уважаемый и авторитетный хоккеист, который пользуется огромным авторитетом как внутри команды, так и у соперника. Рад, что он провёл этот матч у себя дома, там, где он начинал играть в хоккей, при родителях и при своей семье. Согласен, что 800 матчей — это показатель», — цитирует Козлова «Чемпионат».

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