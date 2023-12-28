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    Заварухин: «Трактор» сыграл один из лучших матчей этого сезона

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Трактор
    Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин высказался относительно матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (3:0).

    Алексей Заварухин
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    Алексей Заварухин

    «Наша команда сыграла один из лучших матчей этого сезона. Конечно, были хорошие игры. Но сегодня все линии сработали отлично. Сыграли по заданию, солидно, на это хотел бы обратиться внимание.

    Вне состава Ткачёв, Шабанов и Блажиевский? Максим прошлую игру сыграл очень плохо, пропустил три гола, и мы его не поставили. Ткачёв и Блажиевский болеют», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

    После 45-ти матчей у «Трактора» стало 55 очков, он идет четвертым на «Востоке». «Сибирь» (48) — восьмая.

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