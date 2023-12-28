Браташ: Мы удачно начали — забили в большинстве и выстояли в меньшинстве

Главный тренер тольяттинскойпрокомментировал победу в матче с московским(4:0).

«Мы удачно начали — забили в большинстве и выстояли в меньшинстве. Хорошо, что на последней минуте первого периода наше четвёртое звено смогло забить гол "в раздевалку". Несколько феноменальных спасений Подъяпольского во втором периоде и ещё две заброшенные шайбы не позволили соперникам приблизиться к нам в счёте. Считаю, что в третьем периоде мы уверенно довели матч до победы. Игру необязательно было смотреть, я сейчас её кратко пересказал», — приводит слова Браташа пресс-служба КХЛ.

«Лада» набрала 57 очков в 46 матчах и занимает третье место в Восточной конференции. «Динамо» с 62 баллами после 45 игр идет на второй строчке Запада.