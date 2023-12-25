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    СКА добыл победу в матче с «Динамо»

    «Динамо» — СКА: счет матча 2:3, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на выезде обыграл «Динамо» со счетом 3:2.

    СКА
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    СКА

    За победителей дубль на счету Михаил Воробьев и гол в активе Брендана Лайпсика. За московский клуб отметились Эрик О'Делл и Игорь Ожиганов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо М» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
    Голы: Воробьев — 12 (бол., Толчинский, Никишин), 19:38 — 0:1. Лайпсик — 2 (Кадейкин, Земченок), 38:08 — 0:2. О`Делл — 18 (Рашевский), 47:33 — 1:2. Воробьев — 13 (Гальченюк, Толчинский), 50:42 — 1:3. Ожиганов — 4 (Рашевский, Кудрявцев), 57:57 — 2:3Вратари: Коновалов (58:43) — СеребряковШтраф: 2 — 6Броски: 41 (14+11+6) — 30 (6+17+7)

    В таблице Западной конференции КХЛ СКА располагается на четвертой строчке, набрав 57 очков, а «Динамо» занимает второе место, имея в активе 62 очка.

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