«Динамо» — СКА: счет матча 2:3, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛна выезде обыгралсо счетом 3:2.

За победителей дубль на счету Михаил Воробьев и гол в активе Брендана Лайпсика. За московский клуб отметились Эрик О'Делл и Игорь Ожиганов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо М» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1) Голы: Воробьев — 12 (бол., Толчинский, Никишин), 19:38 — 0:1. Лайпсик — 2 (Кадейкин, Земченок), 38:08 — 0:2. О`Делл — 18 (Рашевский), 47:33 — 1:2. Воробьев — 13 (Гальченюк, Толчинский), 50:42 — 1:3. Ожиганов — 4 (Рашевский, Кудрявцев), 57:57 — 2:3Вратари: Коновалов (58:43) — СеребряковШтраф: 2 — 6Броски: 41 (14+11+6) — 30 (6+17+7)

В таблице Западной конференции КХЛ СКА располагается на четвертой строчке, набрав 57 очков, а «Динамо» занимает второе место, имея в активе 62 очка.