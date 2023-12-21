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    Назаров: Не сомневаюсь, что у Овечкина всё наладится

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Известный тренер Андрей Назаров высказался по поводу 14-матчевой безголевой серии капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Ранее в игре с «Айлендерс» (3:2 ОТ) россиянин вновь не забил.

    «Да, у Александра Овечкина затянулась безголевая серия, но сам Саша всё прекрасно понимает. Знаете, жизнь как зебра: после чёрной полосы всегда идёт белая.

    Не сомневаюсь, что у Саши всё наладится, это большой профессионал своего дела, который всем всё давно доказал. Мы все наблюдаем за Овечкиным и поддерживаем его», — сказал Назаров «Чемпионату».

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    Последний раз Овечкин забивал 19 ноября в домашней встрече с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).

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