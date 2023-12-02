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    Браташ: Давно мы уже не брали два очка, уже немножко забыли, как это делается

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Лада
    Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал победу в матче с «Сибирью» (3:2 Б).

    Олег Браташ
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    Олег Браташ

    «Мы, естественно, рады результатам сегодняшней игры. Давно мы уже не брали два очка, уже немножко забыли, как это делается. Ребята молодцы, до конца боролись и отработали всё честно, и им как награда — победа в сегодняшней встрече.

    С учётом травм "Лада" может играть только в оборонительный хоккей? Я не считаю, что мы играем в сугубо оборонительный хоккей. Матч на матч не приходится, ещё зависит от того, как соперник играет и что он позволяет нам делать. Мы хотим всё время в атаке играть, соперники не согласны.

    Солянников не сыграл? Ротация. У нас восемь взрослых защитников, каждую игру кто-то из них отдыхает.

    Трушков вытесняет Подъяпольского? У нас в команде два вратаря, которые нас устраивают, в которых мы верим и которые оправдывают наше доверие. А ротация их — это наше внутреннее дело, я бы не говорил про первого и второго вратаря. У нас их два. Кто играет — решаем в каждом матче конкретно.

    Ждать ли возвращения канадцев? Если честно, я затрудняюсь ответить. Мы давно уже ждём их возвращения, но никак дождаться не можем», — цитирует Браташа «Чемпионат».

    В следующем туре «Сибирь» примет на своем льду минское «Динамо». «Лада» сыграет дома с «Торпедо».

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