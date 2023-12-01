ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андре ОнанаКатастрофа в воротах. Онана не решил вратарскую проблему «МЮ», а усугубил ее
  • 18:29
    • Андреева пробилась в полуфинал турнира в Андорре
  • 17:23
    • Официально: Надаль выступит на турнире в Брисбене
  • 16:58
    • Официально: Тюкавин подписал новый контракт с «Динамо»
    Все новости спорта

    Мартемьянов: Нам эта победа была важна после двух поражений кряду

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Динамо Минск
    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвёл итоги победного матча с минским «Динамо» (2:1).

    Андрей Мартемьянов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Мартемьянов

    «Хорошая игра сегодня получилась с хорошим соперником. У гостей тоже не так много очков на балансе, обе команды сегодня играли от ножа. Нам эта победа была важна после двух поражений кряду. Хотелось хоть немного реабилитироваться перед нашими болельщиками, и спасибо им за поддержку. Поздравляю всех с днём хоккея.

    Бобков снова в старте, определились ли с первым номером? Игорь пропустил старт сезона, готовился индивидуально. У нас три вратаря, и, пока позволяет календарь, даём играть. Мы советуемся с тренером по работе с вратарями, у нас впереди ещё много матчей», — цитирует Мартемьянова пресс-служба хабаровского клуба.

  • СКА подбирается к первой тройке, «Металлург» Мг отдаляется от конкурентов, «Спартак» накрыла серия неудач
  • КХЛ 2023/24: обзор 12-й игровой недели
  • 27/11/2023

    • После поражения от «Амура» минская команда занимает 8-е место в таблице Запада с 34 очками в активе. В следующем матче «Динамо» сыграет с «Адмиралом» 3-го декабря.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ювентус» на выезде переиграть «Монцу»?
  • «Монца» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Ставка на победителя дерби Гамбурга
  • «Санкт-Паули» — «Гамбург». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Смогут ли «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» определить сильнейшего?
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.93
  • Экспресс дня 1 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Монца — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч СКА — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реал — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Милан — Фрозиноне
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч Бавария — Унион Берлин
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Даллас — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие