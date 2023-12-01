Мартемьянов: Нам эта победа была важна после двух поражений кряду

Главный тренерподвёл итоги победного матча с минским(2:1).

«Хорошая игра сегодня получилась с хорошим соперником. У гостей тоже не так много очков на балансе, обе команды сегодня играли от ножа. Нам эта победа была важна после двух поражений кряду. Хотелось хоть немного реабилитироваться перед нашими болельщиками, и спасибо им за поддержку. Поздравляю всех с днём хоккея.

Бобков снова в старте, определились ли с первым номером? Игорь пропустил старт сезона, готовился индивидуально. У нас три вратаря, и, пока позволяет календарь, даём играть. Мы советуемся с тренером по работе с вратарями, у нас впереди ещё много матчей», — цитирует Мартемьянова пресс-служба хабаровского клуба.

После поражения от «Амура» минская команда занимает 8-е место в таблице Запада с 34 очками в активе. В следующем матче «Динамо» сыграет с «Адмиралом» 3-го декабря.