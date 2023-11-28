Мартемьянов: У «Амура» только одна тройка нападения забивает

Главный тренерпрокомментировал поражение от(2:3 Б).

«Обе команды играли осторожно в первом периоде, ошибок не допускали ни те ни другие. До пропущенного гола шла закрытая игра. После пропущенного гола мы раскрылись, пошли атаковать. Но наше большинство, как всегда, работает плохо, ещё и пропустили гол совершенно ненужный. Попытались в овертайме склонить чашу весов в свою пользу — не удалось. Дерби есть дерби, неважно, кто на каком месте, тут не будет проходных моментов. Это сложные игры. В таких проявляются характеры, стойкость.

Чего не хватило нам сегодня? Ответ банальный — гола. Или двух. Мы мало забиваем, мы одни из худших по забитым в лиге, у нас только одна тройка нападения забивает, остальные не помогают. Будем работать над тем, чтобы раскрепостить команду, чтобы более сильная заряженность на ворота была», — приводит слова Мартемьянова сайт КХЛ.

После этого матча «Адмирал» занимает 11-е место в таблице Востока с 27-ю очками в активе. «Амур» — на 9-й позиции (35).