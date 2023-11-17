Рябыкин: Не так много моментов, но что делать

Главный тренервысказался относительно поединка против минского(2:1).

«Очень хорошая игра. Живая, быстрая. Не так много моментов, но что делать. Мы знаем, что Минск здорово играет в большинстве, поэтому просили ребят убрать неоправданные удаления. Удаления были, но сыграли хорошо, выстояли. Ребята понимают, что очки нужны как воздух. Игры с основными конкурентами сейчас проводим здорово, посмотрим, что будет в Череповце.

Мы достаточно неплохие игры показываем, ребята стараются, переживают за результат, все хотят играть в плей-офф. Где-то сейчас играют более ответственно.

Удаление Савчика? Сказали, что он подтолкнул судью. На видео мы посмотрели — вроде бы игровой момент, случайность. Дисциплинарный комитет разберётся», — цитирует Рябыкина пресс-служба КХЛ.

В следующем матче минское «Динамо» сыграет в гостях с «Ладой» 20 ноября. «Витязь» в Череповце встретится с «Северсталью» 18 ноября.