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    Рябыкин: Не так много моментов, но что делать

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Динамо Минск
    Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин высказался относительно поединка против минского «Динамо» (2:1).

    Дмитрий Рябыкин
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    Дмитрий Рябыкин

    «Очень хорошая игра. Живая, быстрая. Не так много моментов, но что делать. Мы знаем, что Минск здорово играет в большинстве, поэтому просили ребят убрать неоправданные удаления. Удаления были, но сыграли хорошо, выстояли. Ребята понимают, что очки нужны как воздух. Игры с основными конкурентами сейчас проводим здорово, посмотрим, что будет в Череповце.

    Мы достаточно неплохие игры показываем, ребята стараются, переживают за результат, все хотят играть в плей-офф. Где-то сейчас играют более ответственно.

    Удаление Савчика? Сказали, что он подтолкнул судью. На видео мы посмотрели — вроде бы игровой момент, случайность. Дисциплинарный комитет разберётся», — цитирует Рябыкина пресс-служба КХЛ.

    В следующем матче минское «Динамо» сыграет в гостях с «Ладой» 20 ноября. «Витязь» в Череповце встретится с «Северсталью» 18 ноября.

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