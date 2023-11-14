«Ак Барс» — СКА: счет матча 2:4, обзор голов

За питерцев дубль на счету Василия Глотова, еще шайбы забросили Марат Хайруллин и Валентин Зыков. За казанцев забили Артем Лукоянов и Артем Галимов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)
Голы: Глотов — 6 (Земченок, Галимов), 20:31 — 0:1. Хайруллин — 3 (Камалов), 25:48 — 0:2. Лукоянов — 4 (Юдин, Войнов), 29:08 — 1:2. Галимов — 2 (Галиев, Семенов), 30:38 — 2:2. Глотов — 7 (Фальковский), 54:56 — 2:3. Зыков — 4 (бол., Алистров, Гальченюк), 56:17 — 2:4Вратари: Ахтямов — СеребряковШтраф: 4 — 2Броски: 20 (6+9+5) — 41 (13+15+13)
СКА поднялся на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. Казанцы занимают 5-е место «Востока».