ЦСКА — «Трактор»: счет матча 0:3, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛ челябинскийодержал убедительную победу над московскимсо счетом 3:0.

На четвертой минуте счет в матче открыл Виталий Кравцов, ему ассистировал Мэдисон Боуи и Виктор Антипин.

Спустя шесть минут увеличил преимущество до двух шайб Владимир Ткачев. Голевые передачи на счету Егора Попова и Сергея Телегина.

В начале второго периода третью шайбу в составе «Трактора» забросил Никита Сошников, а помог ему в этом Максим Марушев.

А уже на исходе основного времени в пустые ворота четвертую шайбу забросил Данил Юртайкин.

КХЛ. Регулярный чемпионат. ЦСКА — Трактор 0:3 (0:2, 0:1,0:0) Голы: Кравцов — 1 (Боуи, Антипин), 3:32 — 0:1, Ткачев — 1 (бол., Попов, Телегин), 9:25 — 0:2, Сошников — 1 (Марушев), 21:33 — 0:3, Юртайкин — 1 (п.в., Шабанов, Ткачев), 59:49 — 0:4Вратари: Федотов — ФукалеБроски: 27 (8+10+9) — 24 (10+6+8)Штраф: 6 — 4

После этой победы «Трактор» вышел на шестую позицию на «Востоке» с 34 очками. ЦСКА (30) занимает аналогичное место, но на «Западе».