ПерерывШахтер — БарселонаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Шахтер» — «Барселона»«Шахтер» — «Барселона». Онлайн
    Все новости спорта

    «Трактор» всухую победил в гостях ЦСКА

    ЦСКА — «Трактор»: счет матча 0:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Трактор
    В матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» одержал убедительную победу над московским ЦСКА со счетом 3:0.

    Форвард «Трактора» Виталий Кравцов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Форвард «Трактора» Виталий Кравцов

    На четвертой минуте счет в матче открыл Виталий Кравцов, ему ассистировал Мэдисон Боуи и Виктор Антипин.

    Спустя шесть минут увеличил преимущество до двух шайб Владимир Ткачев. Голевые передачи на счету Егора Попова и Сергея Телегина.

    В начале второго периода третью шайбу в составе «Трактора» забросил Никита Сошников, а помог ему в этом Максим Марушев.

    А уже на исходе основного времени в пустые ворота четвертую шайбу забросил Данил Юртайкин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    ЦСКА — Трактор 0:3 (0:2, 0:1,0:0)
    Голы: Кравцов — 1 (Боуи, Антипин), 3:32 — 0:1, Ткачев — 1 (бол., Попов, Телегин), 9:25 — 0:2, Сошников — 1 (Марушев), 21:33 — 0:3, Юртайкин — 1 (п.в., Шабанов, Ткачев), 59:49 — 0:4Вратари: Федотов — ФукалеБроски: 27 (8+10+9) — 24 (10+6+8)Штраф: 6 — 4

    После этой победы «Трактор» вышел на шестую позицию на «Востоке» с 34 очками. ЦСКА (30) занимает аналогичное место, но на «Западе».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Милан» закончит борьбу в Лиге чемпионов?
  • «Милан» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • «Янг Бойз» даст бой фавориту
  • «Манчестер Сити» — «Янг Бойз». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Црвена Звезда» удивит своего соперника?
  • «Црвена Звезда» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.43
  • Экспресс дня 7 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Милан — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Атлетико — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бавария — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Копенгаген — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Зальцбург — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие