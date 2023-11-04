НХЛ. «Сент-Луис» разгромил «Нью-Джерси», «Баффало» проиграл «Филадельфии»

За океаном состоялся очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Баффало» — «Филадельфия» — 1:5

«Филадельфия» благодаря этой победе прервала серию из трех поражений.

Шведский вратарь «Филадельфии» Самуэль Эрссон, отразил 21 из 22 бросков.

Российский защитник «Флайерз» Егор Замула завершил матч с показателем полезности «+2».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Филадельфия» — 1:5 (0:3, 0:1, 1:1) Голы: Лотон — 1 (Бринк, Фараби), 1:03 — 0:1. Бельпедио — 1, 1:31 — 0:2. Конекны — 9, 14:57 — 0:3. Хэтэуэй — 2 (Пелинг, Делорье), 34:35 — 0:4. Йокихарью — 1 (Миттельштадт, Петерка), 42:24 — 1:4. Бринк — 3 (Фараби), 51:28 — 1:5Вратари: Луукконен — ЭрссонШтраф: 11 — 11Броски: 22 (4+12+6) — 19 (9+6+4)

«Баффало» — «Филадельфия» — 1:5

«Сент-Луис» — «Нью-Джерси» — 4:1

Одним из лучших в этом матче был вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон, отразивший 33 из 34 бросков.

Российские нападающие «Сент-Луиса» Алексей Торопченко и Павел Бучневич очков не отметились результативными действиями.

«Сент-Луис» прервал трехматчевую победную серию «Нью-Джерси».

В этом матче получил травму лидер «Дэвилз» Джек Хьюз, который с 20 (5+10) очками возглавляет список бомбардиров текущей «регулярки».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Нью-Джерси» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) Голы: Нейберс — 2 (Блэй, Сундквист), 27:12 — 1:0. Хэйс — 1 (Ледди, Врана), 29:54 — 2:0. Лазар — 1 (Хольц, Марино), 36:39 — 2:1. Хэйс — 2 (п.в., Парэйко, Биннингтон), 58:23 — 3:1. Томас — 3 (п.в., Фолк, Хэйс), 59:51 — 4:1Вратари: Биннингтон — Шмид (57:49 — 58:23, 58:29 — 59:51)Штраф: 4 — 6Броски: 35 (11+13+11) — 34 (7+11+16)