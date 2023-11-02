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    ЦСКА на выезде разобрался со «Спартаком»

    «Спартак» — ЦСКА: счет матча 0:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак
    В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на выезде победил «Спартак» со счетом 3:0.

    ЦСКА
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    ЦСКА

    Авторами заброшенных шайб стали Егор Фатеев, Максим Сорокин и Константин Окулов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
    Голы: Фатеев — 3 (Мингачев, Дыбленко), 22:44 — 0:1. Соркин — 9 (бол., Григоренко, Абрамов), 26:22 — 0:2. Окулов — 5 (Каменев, Плотников), 57:47 — 0:3Вратари: Рибар (57:32 — 57:47) — ФедотовШтраф: 6 — 6Броски: 44 (14+13+17) — 36 (11+14+11)

    ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице «Запада». «Спартак» расположился на втором месте «Запада».

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