«Спартак» — ЦСКА: счет матча 0:3, обзор голов

Авторами заброшенных шайб стали Егор Фатеев, Максим Сорокин и Константин Окулов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Фатеев — 3 (Мингачев, Дыбленко), 22:44 — 0:1. Соркин — 9 (бол., Григоренко, Абрамов), 26:22 — 0:2. Окулов — 5 (Каменев, Плотников), 57:47 — 0:3Вратари: Рибар (57:32 — 57:47) — ФедотовШтраф: 6 — 6Броски: 44 (14+13+17) — 36 (11+14+11)
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице «Запада». «Спартак» расположился на втором месте «Запада».