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    «Спартак» разгромил «Нефтехимик» в матче КХЛ

    «Спартак» — «Нефтехимик»: счет матча 6:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Нефтехимик
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» на своем льду обыграл «Нефтехимик» со счетом 6:1.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    На хет-трик Николая Голбодина, а также голы Джозефа Кина, Максима Цыплакова и Андрея Локтионова гости смогли ответить заброшенной шайбой престижа в исполнении Андрея Белозерова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)
    Голы: Голдобин — 18 (Порядин, Морозов), 3:56 — 1:0. Кин — 2 (бол., Принс), 10:31 — 2:0. Голдобин — 19 (Вишневский, Порядин), 29:05 — 3:0. Белозеров — 9 (бол., Клок, Н. Якупов), 36:22 — 3:1. Цыплаков — 8, 37:29 — 4:1. Голдобин — 20 (бол., Локтионов, Чайковски), 42:25 — 5:1. Локтионов — 5 (бол., Морозов, Голдобин), 49:40 — 6:1Вратари: Рибар — Долганов (Николаев, 40:00)Штраф: 12 — 12Броски: 27 (10+12+5) — 22 (3+14+5)

    «Спартак» вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» занимает 9-ю строчку на «Востоке».

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